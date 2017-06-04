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Общество
Мединский представил в Москве новый учебник «Военная история России»

Мединский представил в Москве новый учебник «Военная история России»

22:22  4 Июня 2017
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Мединский представил в Москве новый учебник «Военная история России»

Москва, 4 мая. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский официально представил учебник «Военная история России» в рамках московского книжного фестиваля «Красная площадь».

«Я имел честь выступить в качестве редактора, скажем так, придумал эту идею и правил текст. Книга прошла цензурный комитет и рекомендована в качестве пособия для дополнительного чтения, углубленного изучения истории в средней школе», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее Владимир Мединский сравнил с цирком скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда».

#мединский
Алексей Громов
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