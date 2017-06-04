Мединский представил в Москве новый учебник «Военная история России»

Москва, 4 мая. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский официально представил учебник «Военная история России» в рамках московского книжного фестиваля «Красная площадь».

«Я имел честь выступить в качестве редактора, скажем так, придумал эту идею и правил текст. Книга прошла цензурный комитет и рекомендована в качестве пособия для дополнительного чтения, углубленного изучения истории в средней школе», — подчеркнул политик.