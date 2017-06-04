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Происшествия
Велосипедист насмерть сбил ребенка в Шуваловском парке Санкт-Петербурга

Велосипедист насмерть сбил ребенка в Шуваловском парке Санкт-Петербурга

22:04  4 Июня 2017
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Велосипедист насмерть сбил ребенка в Шуваловском парке Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 4 июня. Велосипедист сбил мальчика в Шуваловском парке в Санкт-Петербурге. Ребенок 2011-го года рождения погиб на месте происшествия. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что наезд был совершен велосипедистом 1984-го года рождения. Он двигался по Шуваловскому парку, где и допустил роковое столкновение.

По факту инцидента правоохранители начали проверку, — пишет ТАСС.

Накануне велосипедист на Урале спас мальчика.

Сергей Свазовский
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