Чайка: «Закон Магнитского» — колосс на глиняных ногах

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Санкт-Петербург, 4 июня. Никаких оснований для так называемого «закона Магнитского» не существует. Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, который побывал на ПМЭФ-2017.

Он указал на то, что данная инициатива в США была принята с подачи главы Hermitage Capital Уильяма Браудера.

«Закон Магнитского», на мой взгляд, — это колосс на глиняных ногах. Это Браудер понимает, потому что основы под него нет, то есть доказательств», — подчеркнул Чайка в эфире телеканала НТВ.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка указал на то, что защита бизнеса является приоритетной задачей для ведомства.