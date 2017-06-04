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Политика
МИД Польши хочет закрыть границу для мусульман и критикует ЕС за политкорректность

МИД Польши хочет закрыть границу для мусульман и критикует ЕС за политкорректность

21:53  4 Июня 2017
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МИД Польши хочет закрыть границу для мусульман и критикует ЕС за политкорректность

Варшава, 4 июня. Министр иностранных дел Польши Мариуш Блащак заявил о необходимости закрыть границу государства для мигрантов, исповедующих ислам. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По его мнению, главной причиной терроризма является отход Европы от истоков своей цивилизации — христианства.

Блащак считает также, что чрезмерная политкорректность ЕС приводит к плачевным последствиям. Польша не станет участвовать в программе переселения беженцев, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что следствию удалось выйти на трех организаторов теракта в Лондоне.

#мариуш блащак
Сергей Свазовский
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