МИД Польши хочет закрыть границу для мусульман и критикует ЕС за политкорректность

В Избранное

Скопировать

Варшава, 4 июня. Министр иностранных дел Польши Мариуш Блащак заявил о необходимости закрыть границу государства для мигрантов, исповедующих ислам. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По его мнению, главной причиной терроризма является отход Европы от истоков своей цивилизации — христианства.

Блащак считает также, что чрезмерная политкорректность ЕС приводит к плачевным последствиям. Польша не станет участвовать в программе переселения беженцев, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что следствию удалось выйти на трех организаторов теракта в Лондоне.