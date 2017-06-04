Росгидромет: До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве 5 июня

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Москва, 4 июня. 5 июня на территории Москвы ожидается выпадение 17% месячной нормы осадков. Такими данными в воскресенье поделились официальные представители Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Согласно предварительной информации, москвичей ждут прохладная погода (14–16 градусов тепла) и порывы ветра (до 17 метров в секунду).

Напомним, ранее министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев рассказал о том, что плохая погода вынудила власти пересмотреть прогнозы на урожай зерна.