Сирия: САА прорвала первую линию обороны ИГИЛ в Даръа

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Дамаск, 4 июня. Сирийские правительственные войска преодолели первую линию обороны запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* в городе Даръа в Сирии. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Great ???? — hassan ???????? ???????????????? (@alhassan95000) June 4, 2017

Уточняется, что армия Сирийской Арабской Республики продолжает наступление по направлению к лагерю для беженцев.

Операция по освобождению сирийского города Даръа была санкционирована официальным Дамаском накануне.

* Организация запрещена на территории РФ.