Сирия: САА прорвала первую линию обороны ИГИЛ в Даръа
В Избранное
Дамаск, 4 июня. Сирийские правительственные войска преодолели первую линию обороны запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* в городе Даръа в Сирии. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.
Уточняется, что армия Сирийской Арабской Республики продолжает наступление по направлению к лагерю для беженцев.
Операция по освобождению сирийского города Даръа была санкционирована официальным Дамаском накануне.
* Организация запрещена на территории РФ.
Комментарии