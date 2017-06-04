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Весь мир
Сирия: САА прорвала первую линию обороны ИГИЛ в Даръа

Сирия: САА прорвала первую линию обороны ИГИЛ в Даръа

21:41  4 Июня 2017
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Сирия: САА прорвала первую линию обороны ИГИЛ в Даръа

Дамаск, 4 июня. Сирийские правительственные войска преодолели первую линию обороны запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* в городе Даръа в Сирии. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Уточняется, что армия Сирийской Арабской Республики продолжает наступление по направлению к лагерю для беженцев.

Операция по освобождению сирийского города Даръа была санкционирована официальным Дамаском накануне.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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