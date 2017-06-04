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Бот поможет пользователям «ВКонтакте» задать вопрос Путину в ходе «Прямой линии»

Бот поможет пользователям «ВКонтакте» задать вопрос Путину в ходе «Прямой линии»

22:00  4 Июня 2017
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Бот поможет пользователям «ВКонтакте» задать вопрос Путину в ходе «Прямой линии»

Москва, 4 июня. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут задать вопрос президенту Российской Федерации Владимиру Путину в рамках «Прямой линии».

«Нажмите на кнопку «Задать вопрос» под обложкой сообщества, подтвердите номер, и умный бот поможет вам оформить и отправить обращение к президенту», — отметили администраторы официального сообщества «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Напомним, ранее стало известно о том, что на сайте проекта «Прямая линия» были опубликованы первые вопросы, которые будут заданы главе государства 15 июня.

#путин #вконтакте
Алексей Громов
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