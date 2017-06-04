Трамп раскритиковал мэра Лондона за слова о теракте в столице Великобритании

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Вашингтон, 4 июня. Президент США Дональд Трамп подверг критике мэра Лондона Садика Хана за его комментарий о совершенном накануне террористическом акте в столице Великобритании. Слова американского президента размещены в социальной сети Twitter.

Трампа удивил совет Хана горожанам «не волноваться», в то время как террористическая атака унесла жизни семи горожан, а еще 48 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что в память о жертвах лондонской трагедии погаснут огни Эйфелевой башни.