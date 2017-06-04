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Сирия, 4 июня. САА заняла несколько деревень вдоль границы с провинцией Ракка. Снайперы ИГ* убили десять солдат иракской армии в Мосуле. ВВС международной коалиции бомбят город Абу Аль-Найтел к северу от Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): перехватила партию боеприпасов боевиков к северо-западу от Дамаска; заняла ряд населенных пунктов к востоку от Масканы в провинции Алеппо; отбила у боевиков ИГ несколько контрольных точек к северу от газового месторождения Аш-Шаир в восточной части Хомса; взяла под контроль 1400 квадратных километров территорий к востоку от Пальмиры; ведет обстрелы опорных пунктов исламистов в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад города Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): перебросило подкрепление в Ракку; убило десять солдат иракской армии в Мосуле; эвакуирует командование из Ракки в Дейр эз-Зор.

Сирийская свободная армия** (ССА): открыла огонь по позициям сирийской армии в районе населенного пункта Хирбат Газала к северу от Даръа; потеряла восемь боевиков в боях с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на северо-западе провинции Даръа.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по населенному пункту Абу Аль-Найтел к северу от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Правительственные войска перехватили крупную партию оружия и боеприпасов, предназначенных для боевиков «Тахрир Аш-Шам» к северо-западу от Дамаска. Согласно сведениям информационного портала Damascus Now, боевики перевозили вооружение с юго-восточных территорий провинции в район Восточной Гуты, где сейчас идут ожесточенные столкновения между армией Башара Асада и группировками вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

После освобождения стратегического города Маскана в юго-восточной части Алеппо, Сирийская арабская армия (САА) совершила мощный рывок к границе с соседней провинцией Ракка.

Подразделения правительственных войск, возглавляемые элитными частями САА «Тигры», штурмовали деревни Азизия Аль-Хадж и Хирбат Аль-Анз к востоку от ключевого города. По словам военного источника информационного агентства Al Masdar News в Алеппо, сирийская армия в ходе непродолжительных боев освободила эти населенные пункты, заняв территории на границе с Раккой впервые за последние четыре года.

Кроме того, силы сирийской армии при поддержке союзников позже отбили у террористов ИГ населенные пункты Аль-Садиса, Аль-Энз, Аль-Макзун, Аль-Муртада-Хадж Салиха и Карамита в восточной части региона. Об этом сообщает военный источник в соцсети Twitter (NatDefFor), связанный с Национальными силами обороны****** (NDF).

Провинция Хомс

САА отбила у ИГ контрольные точки 943 и 1004 к северу от газового месторождения Аш-Шаир, еще несколько приблизившись границе с соседней провинцией Хама, переедет Twitter-канал (NatDefFor). Данный район богат крупными запасами нефтяных и газовых ресурсов, и поэтому имеет важное стратегическое и экономическое значение.

Между тем правительственные войска также продолжили развивать наступление к востоку от Пальмиры. Полевой командир САА сообщает, что сирийская армия и союзные ей войска взяли под контроль 1400 квадратных километров территорий за последние 24 часа. Данная информация была опубликована военным источником в Twitter (IvanSidorenko1).

Провинция Дэйр эз-Зор

Два человека погибли в результате авиаудара ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, по населенному пункту Абу Аль-Найтел к северу от административного центра региона, сообщает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR).

Напомним, коалиционная авиация регулярно проводит бомбардировки опорных пунктов террористов «Исламского государства»* на территории провинции Дейр эз-Зор. Однако под авиаударами гибнет большое количество гражданских лиц. Так, только за прошлый месяц жертвами коалиции стали 303 мирных жителя.

Провинция Даръа

Боевики открыли огонь по позициям сирийской армии в районе населенного пункта Хирбат Газала на севере от Даръа, сообщает оппозиционный военный источник на своей странице в Facebook (LCCSy). Сведения о потерях в рядах правительственных войск пока не оглашались.

Военный источник информагентства Al Masdar News сообщил, что наступление сирийских войск и отрядов «Хезболлы» на позиции боевиков в городе Даръа начнется в ближайшие дни. Пока стороны ограничиваются взаимными обстрелами. Правительственные силы продолжают вести огонь из ракетных установок по опорным пунктам исламистов в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад. AMN передает, что по меньшей мере 70 ракет ударили точно по укрепрайонам радикалов в Даръа Аль-Балад. Предстоящее наступление будет в первую очередь направлено на освобождение южных окраин столицы региона, которые в настоящее время находятся под контролем боевиков ССА и «Джебхат ан-Нусры»***.

Вновь вспыхнули бои в северо-западной части региона между боевиками «свободной армии» и террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Источник, близкий к террористической группировке, утверждает, что по меньшей мере восемь радикалов вооруженной оппозиции были уничтожены сегодня в ходе ожесточенных столкновений.

Провинция Ракка

Местный источник в Twitter (24Raqqa) сообщает о переброске в Ракку большого подкрепления террористов ИГ, прибывших со стороны провинции Дейр эз-Зор, предположительно, из Ирака, где радикалы ИГИЛ терпят поражение в битве за Мосул, а также и на северо-западе страны вблизи иракско-сирийской границы.

Командование YPG заявило, что финальный этап кампании «Гнев Евфрата» начнется в ближайшие дни. Об этом сообщает Twitter-канал (Rojname_com). На данный момент курдские подразделения находятся всего в трех километрах от столицы региона.

Командование «Исламского государства» уже несколько недель вместе с семьями эвакуируется из осажденного города в провинцию Дейр эз-Зор.

Ирак

Снайперы «Исламского государства» убили десять солдат иракской армии, включая офицера и снайпера, в Западном Мосуле. Тем не менее, как утверждает военный источник в Twitter (TerrorEvents), данные сведения были опубликованы информагентством ИГИЛ «Аль-Амак» и официального подтверждения на данный момент не получили.

Между тем член курдской партии «Демократического союза» в интервью корреспонденту информационного портала АRА News сообщил, что сирийские курды хотят установить нормальные соседские взаимоотношения с Багдадом после того, как террористы ИГИЛ будут вытеснены с территорий вдоль иракско-сирийской границы.

Однако чиновник подчеркнул, что курды не позволят отрядам шиитского ополчения, действующим против ИГИЛ в приграничном районе, войти на территорию подконтрольной SDF**** сирийской провинции Хасака.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)