Cамый старый долгострой Петербурга может завершить «ЛенСпецСМУ»

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Санкт-Петербург, 4 июня. Старейший долгострой в Санкт-Петербурге «На Охте» может завершить компания «ЛенСпецсму». Об этом сообщил заместитель глава комитета по строительству Смольного Евгений Барановский.

Барановский отметил, что речь идет о промежуточном результате длительных переговоров относительно проблемного объекта.

На данном этапе застройщику предстоит провести экспертизу несущих конструкций, инженерных и подводящих сетей, — добавил чиновник.

Барановский также сообщил, что «ЛенСпецСМУ» может выступить в качестве генерального подрядчика или технического заказчика.

Ранее ФАС признала незаконным договор на завершение строительства «Зенит-арены». По мнению антимонопольного органа, при заключении контракта имело место нарушение законодательства об экономической конкуренции.