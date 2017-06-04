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МИД Франции сообщил о погибшем во время теракта в Лондоне французе

МИД Франции сообщил о погибшем во время теракта в Лондоне французе

21:31  4 Июня 2017
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МИД Франции сообщил о погибшем во время теракта в Лондоне французе

Париж, 4 июня. В результате теракта в Лондоне погиб один гражданин Франции. Об этом журналистам сообщил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

По словам политика, еще семь французов получили ранения. Кроме того, министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер проинформировал о двух пострадавших немцах, один из которых находится в критическом состоянии.

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Соединенного Королевства проводят обыски в лондонском районе Ист-Хэм.

#теракт #лондон
Алексей Громов
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