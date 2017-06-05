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Сирия, 5 июня. САА освободила ключевой город Маскана в восточной части Алеппо. ССА** и коалиция объявили о формировании военной базы на юго-востоке Хомса. Курды заняли район дамбы Аль-Хуррия и город Хунейда к юго-западу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили более 80 террористов ИГ* на подступах к Пальмире; наносили авиаудары по позициям боевиков на окраине района Даръа Аль-Балад; провели бомбардировку укрепрайонов радикалов ИГИЛ* вблизи города Укейрибат на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА): провела обстрелы опорных пунктов боевиков вблизи городов Ирбин и Хараста в Восточной Гуте; освободила город Маскана в восточной части Алеппо; открыла ответный огонь по позициям исламистов близ населенных пунктов Аль-Эйс, Зитан и Аль-Халаса к югу от Алеппо; освободила несколько населенных пунктов вблизи магистрали Пальмира — Дейр эз-Зор на востоке Хомса; отбила атаку ИГ в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; ликвидировала 26 радикалов в районе Аль-Маншия в Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): пыталось проникнуть на территорию Ливана; предпринимало попытки прорвать оборону САА в районе Пальмиры; провело обстрел укрепрайонов САА недалеко от города Тель Джадид на востоке Хамы; потеряло город Баадж на северо-западе Ирака; сбило беспилотник иракской армии в районе Аль-Шафаа в Мосуле.

Сирийская свободная армия (ССА): открыла огонь по городу Тель Рифъат, находящемуся под контролем курдов, на севере Алеппо; совместно с коалицией объявила о создании военной базы в 70 километрах к востоку от пограничного поста «Ат-Танф».

Курды: провели артобстрел военной базы Турции вблизи города Мари; отбили у боевиков ИГ плотину Аль-Хуррия и населенный пункт Хунейда к юго-западу от Ракки.

Международная коалиция: провела военные учения с боевиками-оппозиционерами в южной части Хомса; нанесла авиаудар по Ракке, есть мирные жертвы.

Провинция Дамаск

В Дамаске в минувшие сутки продолжились столкновения в районе Восточной Гуты. Правительственные войска проводили обстрелы опорных пунктов боевиков вблизи городов Ирбин и Хараста. Как сообщал оппозиционный информационный портал SOHR, радикалы понесли потери в технике, также была уничтожена часть оборонительных позиций исламистов. Кроме того, отмечались столкновения вблизи населенных пунктов Бейт Наим и Хош Насри.

Продолжилось противостояние в рядах вооруженной оппозиции в районе города Аль-Ашари. Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** предпринимали попытки контратаки на позиции «Файлак Ар-Рахман», передавало информагентство Damascus Now. Тем не менее хоть сколько-нибудь продвинуться на данном направлении «Армии ислама» не удалось. В ходе боев по меньшей мере десять боевиков с обеих сторон были убиты.

Террористы «Исламского государства»* вновь пытались проникнуть на территорию Ливана через Западный Каламун. Однако ливанская разведка быстро обнаружила и нейтрализовала группу боевиков ИГ.

Провинция Алеппо

На востоке провинции подразделениям Сирийской арабской армии (САА) во главе со спецотрядом «Тигры» после ожесточенных боев наконец удалось взять под контроль стратегический город Маскана, а также занять ряд населенных пунктов к востоку от него. В целом в ходе наступления армии САР в течение последней недели было ликвидировано более 1200 радикалов «Исламского государства», а также порядка 100 единиц военной техники, как сообщает информационное агентство Al Masdar News. Далее сирийская армия планирует сосредоточить усилия на освобождении территорий на востоке провинции Хама.

На севере Алеппо отмечались стычки между Сирийской демократической армией**** (SDF) и союзными ей Отрядами народной самообороны (YPG) и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемыми Анкарой. Согласно данным военного источника на Facebook (24Aleppo), курдские подразделения провели артобстрел военной базы Турции, расположенной вблизи города Мари. В ответ на это, как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), исламисты вместе с турецкими войсками открыли огонь по городу Тель Рифъат, в результате чего оборонительным укреплениям курдов был нанесен серьезный урон.

В юго-западной части региона, несмотря на предупреждение САА, боевики продолжили вести провокационные обстрелы опорных пунктов армии САР, после чего правительственные войска открыли ответный огонь по позициям исламистов близ населенных пунктов Аль-Эйс, Зитан и Аль-Халаса.

Провинция Хомс

Армия Башара Асада в течение дня освободила несколько населенных пунктов вблизи магистрали Пальмира — Дейр эз-Зор, передавало информагентство Al Masdar News. Таким образом, войска САР теперь находятся всего в шести километрах от стратегического нефтяного месторождения Арак, заняв который САА обеспечит себе возможность для наступления на Ас-Сухну. На данном направлении части сирийской армии действуют во главе со спецотрядами 5- го штурмового корпуса, а также при поддержке «Хезболлы» и палестинского проасадовского ополчения «Лива Аль-Кудс».

Вновь фиксировались попытки радикалов ИГИЛ прорвать оборону правительственных войск в районе газовых месторождений Пальмиры. На этот раз боевики использовали террористов-смертников, сообщал Twitter-канал (Terror_Monitor).

ВКС РФ предотвратили переброс новых отрядов «Исламского государства» в район древнего города, разбомбив несколько конвоев боевиков ИГ на пути из Ракки к Пальмире. Об этом сообщало ливанское информационное агентство AMN. Российские военные самолеты уничтожили более 80 террористов ИГИЛ, а также транспортные средства и вооружение радикалов.

В минувшие сутки, кроме того, отмечались короткие столкновения в районе гор Аль-Хураб и недалеко от населенного пункта Аль-Хаммад в восточной части Хомса.

Оппозиционный источник в Twitter (QalaatAlMudiq) сообщал о том, что Сирийская свободная армия (ССА) совместно с западной коалицией объявила о создании новой военной базы в 70 километрах к востоку от пограничного поста «Ат-Танф», дабы оказать сопротивление поддерживающим Башара Асада ополченческим отрядам, действующим в регионе. Боевики тем временем начали военные учения под руководством военнослужащих США в южной части Хомса.

Провинция Дейр эз-Зор

Весь день разворачивались бои между террористами «Исламского государства» и сирийскими войсками в районе Аль-Панорама недалеко от базы 137-ой бригады Республиканской гвардии. Как сообщал военный источник на своей странице в Twitter (AllyOfTruth), боевики все-таки заняли Аль-Панораму, а также здание автошколы в Дейр эз-Зоре. Тем не менее ливанское информагентство Al Masdar News опровергло данные сведения, сообщив, что прорвать оборону сирийской армии террористам ИГ не удалось.

Военная авиация Сирии в течение дня продолжала наносить удары по укрепрайонам боевиков ИГ близ города Аль-Мухассан к юго-востоку от Дейр эз-Зора, передавал местный Twitter-канал (DeirEzzor24).

Провинция Даръа

В Даръа накануне шли бои в районе Аль-Маншия в южных предместьях столицы региона. Исламисты коалиции «Тахрир Аш-Шам» и «свободной армии» пытались занять последние остающиеся под контролем САА кварталы Аль-Маншии, наступая на опорные пункты сирийской армии, однако бойцы правительственных войск отбили атаку и окружили боевиков. В ходе боев было уничтожено как минимум 26 радикалов, сообщал военный источник в социальной сети Twitter (C_Military1). Оппозиционные источники также подтвердили данную информацию. На данном направлении действуют части 4-й дивизии САА, а также недавно прибывшие отряды «Хезболлы».

ВКС РФ и ВВС Сирии, как сообщает информационный портал Al Masdar News, тем временем нанесли более 20 авиаударов по опорным пунктам исламистов в районе Даръа Аль-Балад. Было уничтожено большое количество техники и значительная часть оборонительных сооружений радикалов.

Провинция Ракка

За прошедшие сутки отряды Сирийской демократической армии (SDF) вместе с курдскими формированиями YPG значительно продвинулись в зачистке территорий в окрестностях столицы провинции. Курдские солдаты отбили у боевиков «Исламского государства» плотину Аль-Хуррия, а также населенный пункт Хунейда к юго-западу от Ракки, сообщает источник в Twitter (warcoresponted), подконтрольный курдам. В данный момент продолжается спецоперация по захвату территорий вокруг дамбы. Ранее бойцы SDF почти полностью заняли город Аль-Мансура.

ВВС международной коалиции во главе с США продолжили бомбить районы Ракки. Под авиаударами военной коалиционной авиации погибло как минимум 15 мирных жителей. Сведений о потерях ИГИЛ в результате бомбардировки не поступало.

Провинция Хама

Вновь были зафиксированы столкновения между правительственными войсками и радикалами «Исламского государства» в районе населенного пункта Аль-Баргутия к востоку от стратегического города Саламия, сообщал информационный портал SOHR. Кроме того российские военные самолеты нанесли серию ударов по укрепрайонам радикалов ИГИЛ вблизи стратегического города Укейрибат, сообщал военный источник в Twitter (leithfadel).

Террористы ИГИЛ провели обстрел укрепрайонов сирийской армии недалеко от города Тель Джадид на востоке Хамы. Никакой информации о нанесенном уроне до сих пор не поступало.

Фиксировались также столкновения в южной части региона. Правительственные силы открыли ответный огонь по позициям боевиков-оппозиционеров в районе населенного пункта Хирбнафсе, сообщал сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Ирак На северо-западе Ирака отряды «Хашд Аш-Шааби» продолжили успешно продвигаться вдоль сирийско-иракской границы и взяли под контроль город Баадж, а также несколько деревень в его окрестностях, сообщал Twitter-канал (sayed_ridha). Поддержку с воздуха бойцам проправительственного ополчения оказывали ВВС Ирака. К западу от Мосула в районе населенного пункта Айн Аль-Джанас иракские вооруженные силы захватили у радикалов «Исламского государства» восемь нефтевозов, а также уничтожили большое количество СВУ, сообщал местный Twitter-канал (UrgentNews5). Однако радикалам ИГИЛ удалось сбить беспилотник армии Ирака в районе Аль-Шафаа на западе Мосула. Кроме того, как сообщает информагентство ИГИЛ «Аль-Амак», снайперы ИГ застрелили десять солдат армии Ирака. Тем не менее официально данная информация подтверждена не была.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)