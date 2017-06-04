Тверской стрелок не служил в армии

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Тверская область, 4 июня. Житель Москвы, который подозревается в убийстве девяти человек под Тверью, не служил в армии. Об этом журналистам в воскресенье сообщил официальный представитель областного управления МВД Российской Федерации Вадим Левшин.

«Никто он — ни пограничник, ни ВДВшник, это я вам на 300% могу сказать», — цитирует слова пресс-секретаря РИА Новости.

Напомним, 41-летний москвич расстрелял из ружья «Тайга» девять человек, которые якобы усомнились в том, что он служил в Вооруженных силах России.