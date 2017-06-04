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Политика
Великобритания хочет усилить военный контингент в Афганистане

Великобритания хочет усилить военный контингент в Афганистане

20:50  4 Июня 2017
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Великобритания хочет усилить военный контингент в Афганистане

Лондон, 4 июня. Власти Великобритании планируют увеличить военный контингент в Афганистане. Об этом в воскресенье сообщили британские СМИ.

Согласно предварительной информации, британская сторона хочет дополнительно направить 85 военнослужащих, которые вольются в состав миссии Североатлантического альянса (НАТО) и будут обучать афганских солдат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров указал на необходимость отказа от использования ситуации в Афганистане в геополитических играх.

#афганистан #нато #британия
Алексей Громов
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