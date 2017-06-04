Партизанское будущее ИГИЛ: почему США и коалиция так рвутся контролировать Ракку

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Ракка является одной из ключевых точек на сирийской карте для коалиции Запада, возглавляемой США. Когда начнется штурм «столицы» террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ)? Так, в Турции заявили, что получили уведомление от американцев о начале наступления на Ракку, а в штабе коалиции не торопятся подтверждать это сообщение.

«Нет, мы не можем подтвердить, что операция началась, и мы не обсуждаем будущие операции», — сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

Между тем МИД сирийской республики в письмах в ООН сравнил действия международной коалиции с преступлениями ИГИЛ*. Во внешнеполитическом ведомстве страны призывают СБ ООН выступить с осуждением действий международной коалиции, приведших к гибели мирных жителей.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что никаких особых препятствий при штурме Ракки не будет, потому что вооруженные формирования Сирийских демократических сил, поддерживаемые Западом, не имея тяжелого вооружения, уже одержали ряд побед над боевиками.

«А сейчас у них есть тяжелое оружие, которое американцы им поставляют, поэтому, я думаю, месяц-два максимум — они Ракку возьмут», — сообщил Багдасаров.

Эксперт сомневается, что игиловцы способны на военный реванш в Ракке.

«Я думаю, отряды «Исламского государства»* начнут отходить частично в пустыни, а частично вот в эти зоны деэскалации, безопасности уходить, маскируясь под другие отряды, которые там находятся, по договоренности заранее с этими отрядами», — поделился своим мнением эксперт.

По поводу возможной будущей «столицы» ИГИЛ Багдасаров отметил, что у боевиков может появиться центр управления дальнейшим сопротивлением где-нибудь в районе Дейр-эз-Зора.

«Но это уже все будет не то. Дело в том, что взятие Ракки — это крупнейшее политическое событие, по принципу, кто брал Берлин», — отметил Багасаров.

Эксперт также предположил, где возникнут новые очаги терроризма после взятия Ракки: на территории Сирии — в районе Дейр-эз-Зора, на территории Ирака — в районе Анбара, в целом — на территории Афганистана.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ФАН начальник центра исламских исследований Институт инновационного развития Кирилл Семенов, сроки взятия Ракки зависят от позиции самой террористической группировки «Исламское государство».

«Захотят ли они защищать этот город до последнего, оказавшись в блокаде, либо постараются вывести все боеспособные силы в пустыню. От этого будет зависеть, за какой промежуток времени Ракка будет взята», — сообщил Семенов.

Но, скорее всего, отмечает эксперт, в Ракке оставят местные силы, которые будут стараться оттянуть огонь на себя и обороняться как можно дольше. А боеспособные «регулярные» подразделения «Исламского государства» будут спасены от этого окружения и выведены в пустыню для возможного продолжения своих боевых операций, как это было в Ираке. Семенов пояснил, что речь идет об «Аль-Каиде», позже «переформатированной» в «Исламское государство», которая ушла в пустыню после ее подавления племенами Анбара.

«Так и здесь у них особых вариантов нет, кроме как отступать в пустыню, где у них еще есть какие-то возможности для маневра, но в целом после падения Ракки, что касается ИГИЛ, как некой, скажем так, централизованной структуры с претензиями на какую-либо государственность, с ней будет, скорей всего, покончено», — подчеркнул Семенов.

По мнению эксперта, после падения Ракки и Мосула конкретной территории, где бы ИГИЛ могло бы легитимизировать свою государственность, уже не будет.

По словам Семенова, «Исламское государство» лишилось двух «столиц» и впереди террорстов ждет уже полный переход к партизанской войне, что, скорей всего, маргинализирует эту структуру, и она уже ничем не будет отличаться от той же «Аль-Каиды».

Естественно, отмечает эксперт, процесс будет продолжаться, какие-то действия террористы будут производить в пустыне, но это, скорей всего, будет идти в плане угасания всей их террористической деятельности. Дело в том, что все преимущества, которые имело ИГ* перед другими террористическими группировками — наличие контроля над большими территориями, наличие крупных городов, возможность нелегального экспорта нефти, будут утеряны.

«Оно этого лишится, и после этого не будет столь притягательно для исламских радикалов со всего мира», — подчеркнул эксперт.

После взятия Ракки в северной и северо-восточной Сирии ясно возникает американская зона влияния, отмечает Кирилл Семенов.

«Американцы вряд ли захотят оставить эти территории, тем более у них там есть уже сеть военных баз», — подчеркнул Кирилл Семенов.

* Организация запрещена на территории РФ.