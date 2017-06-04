Цой жив: фестиваль «Петербург Live» на Дворцовой собрал 50 тысяч человек. ФАН-ТВ

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В рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума в городе на Неве провели рок-фестиваль «Петербург Live» – мероприятие молодое, однако его уже назвали «новой точкой на фестивальной карте России». Несмотря на очень ветреную и холодную погоду, Дворцовая площадь собрала в этот вечер более 50 тысяч человек. На мероприятии, посвященном памяти Виктора Цоя, побывала и съемочная группа ФАН-ТВ.

– Не будет преувеличением сказать, что Цой жив! – приветствовал зрителей под всеобщие авиации Олег Гаркуша, ведущий программы, лидер группы «АукцЫон». Концерт посвятили памяти легендарного поэта и музыканта, основателя группы «Кино» – Виктора Цоя.

В этом году 21 июня артисту исполнилось бы 55 лет. Однако его творчество остается актуальным и востребованным – даже для тех людей, кто родился уже после смерти музыканта. Об этом неоднократно говорили и зрители, и артисты, выходившие на сцену. С песнями «Кино» и своими посвящениями идейному вдохновителю выступили рок-коллективы «Северный флот», «25/17», «Бригадный подряд», «Пилот», «Пикник», «The Hatters». Среди артистов, приглашенных к участию в фестивале, была и заслуженная артистка России Ольга Кормухина. В беседе с корреспондентом ФАН-ТВ она так прокомментировала творчество Цоя:

– Мне кажется, сейчас снова его время. Только он сейчас осмысливается более глубоко, он, наверное, и сам таких смыслов не вкладывал в то, что писал. Но как все гении, как все поэты, они в России – все пророки. И время показало, что Витя тоже пророк, он как никто угадал будущее. Поэтому его песни сейчас актуальны, и новое поколение сейчас снова открывает его для себя.

Среди зрителей, действительно, были разные поколения. Своим настроением и причинами прийти сюда некоторые из поделились с ФАН-ТВ.

– Нам было лет по 15, когда его не стало, вся сознательная жизнь связанна с рок-музыкой, мы в этом поддерживаем друг друга. И для нас пропустить этот праздник, даже несмотря на нашу суровую питерскую погоду, было нереально, – рассказала семейная пара, пробившаяся к самому близкому к сцене борту площадки.

– Очень люблю Цоя, очень нравится. И вообще считаю, что это отличная музыка. И к «перепевкам» отношусь совершенно отлично, поддерживаю, – рассказала другая девушка из числа зрителей.

Конечно, каждый коллектив вносил свою лепту в старые композиции: все исполнители неизбежно перекладывали бессмертные хиты Цоя на свой лад, демонстрируя свою собственную манеру исполнения, аранжировки. Однако группе «Кукрыниксы» пришлось постараться максимально приблизиться к оригиналу: с ними вместе на сцену вышел гитарист команды Цоя – Юрий Каспарян. О том, как проходила подготовка к выступлению на питерской сцене под руководством боле опытного музыканта, корреспондентам ФАН-ТВ рассказал лидер команды Алексей Горшенев:

– Во-первых, с точки зрения памяти, во-вторых с точки зрения участия в нашем выступлении Юрия, у нас появилась такая увеличенная серьезность. Знаете, как это было? Юра говорит: делаем так. И мы начали играть так. У нас раньше и песня «Печаль» была сделана немного по-своему, в нашем варианте. Но он сказал: играем вот так. Ну, окей. А еще мы сделали нашу тему на песню «Нам с тобой». Каспарян сказал: «Годится». Строгий такой человек, – смеясь, рассказывает артист. – А Виктор Робертович, он всегда концентрировался. Как, скажем, ученик восточных единоборств. Для него основной задачей всегда было быть в середине. Почему у него никогда не было отношения ни к агрессии, ни к легкому попсовому стилю музыки? Всегда был в центре. Вот он, рок центрального типа, который является основным. Есть люди, которые пожестче что-то любят слушать, у кого-то другие предпочтения.

Добавим лишь, что организаторы концерта, а также представители правительства Новгородской области сообщили, что питерский фестиваль – разогрев. Более масштабное мероприятие с участием большего количества коллективов (в том числе – более именитых) состоится непосредственно 21 июня в Окуловке. Под проведение фестиваля руководство новгородского муниципалитета предоставило Окуловский аэродром.

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