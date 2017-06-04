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Полиция Лондона проводит обыски в районе Ист-Хэм

Полиция Лондона проводит обыски в районе Ист-Хэм

20:26  4 Июня 2017
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Полиция Лондона проводит обыски в районе Ист-Хэм

Лондон, 4 июня. Сотрудники правоохранительных органов Соединенного Королевства проводят обыски в районе Ист-Хэм на востоке Лондона. Об этом в воскресенье сообщили британские СМИ.

Согласно предварительным данным, полиция оцепила весь пригородный район.

Напомним, ранее стало известно о том, что разведывательные службы Великобритании выступили против повышения уровня террористической угрозы в стране. Как считают полицейские, атаку в Лондоне якобы организовали три человека, которые действовали самостоятельно.

#теракт #лондон
Алексей Громов
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