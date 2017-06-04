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Весь мир
МИД Испании рассказал об испанце, пострадавшем во время атаки в Лондоне

МИД Испании рассказал об испанце, пострадавшем во время атаки в Лондоне

20:09  4 Июня 2017
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МИД Испании рассказал об испанце, пострадавшем во время атаки в Лондоне

Мадрид, 4 июня. Один испанец пострадал во время атаки в Лондоне. Такими данными в воскресенье поделились официальные представители министерства иностранных дел Испании.

Согласно предварительной информации, пострадавший был госпитализирован, однако его ранения «не являются тяжелыми».

Напомним, ранее стало известно о том, что состояние 21 человека, которые получили ранения и травмы во время теракта в столице Соединенного Королевства, оценивается как критическое. Непосредственно семь человек погибли.

#испания #лондон
Алексей Громов
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