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Политика
Столтенберг: Трамп привержен принципам НАТО

Столтенберг: Трамп привержен принципам НАТО

19:53  4 Июня 2017
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Столтенберг: Трамп привержен принципам НАТО

Брюссель, 4 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп привержен принципам Североатлантического альянса (НАТО). Об этом журналистам заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Он заявлял о своей приверженности НАТО. Его помощники, отвечающие за вопросы безопасности, также указали на это совершенно четко», — подчеркнул он.

Столтенберг также поддержал планы Трампа, посвященные увеличению финансирования присутствия американских солдат на территории Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп осудил теракт в Лондоне.

#трамп #нато #столтенберг
Алексей Громов
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