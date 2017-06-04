Столтенберг: Трамп привержен принципам НАТО

Брюссель, 4 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп привержен принципам Североатлантического альянса (НАТО). Об этом журналистам заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Он заявлял о своей приверженности НАТО. Его помощники, отвечающие за вопросы безопасности, также указали на это совершенно четко», — подчеркнул он.