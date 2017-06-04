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Украина
Всемирный банк и МВФ одобрили проект пенсионной реформы на Украине

Всемирный банк и МВФ одобрили проект пенсионной реформы на Украине

19:34  4 Июня 2017
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Всемирный банк и МВФ одобрили проект пенсионной реформы на Украине

Киев, 4 июня. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк одобрили законопроект, посвященный реформированию украинской пенсионной системы. Об этом сообщили в воскресенье официальные представители министерства социальной политики Украины.

Как указано в соответствующем документе, Киев планирует реализовать поэтапное повышение минимального страхового стажа. Таким образом, желающим выйти на пенсию в 60 лет украинцам нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Ранее стало известно о том, что реализация пенсионной и земельной реформ является условием для предоставления Киеву пятого транша финансовой помощи от МВФ.

#мвф #краина #всемирный банк
Алексей Громов
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