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Политика
Генсек НАТО потребовал активизировать борьбу с терроризмом после атаки в Лондоне

Генсек НАТО потребовал активизировать борьбу с терроризмом после атаки в Лондоне

19:13  4 Июня 2017
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Генсек НАТО потребовал активизировать борьбу с терроризмом после атаки в Лондоне

Брюссель, 4 мая. Очередной теракт в Лондоне доказал необходимость в активизации антитеррористических действий. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.

«Террористы хотят изменить образ нашей жизни и нападают на наши открытые, свободные общества. Лучшей реакцией на их действия станут защита наших свободных обществ и неизменность нашего образа жизни», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Великобритании были задержаны 12 человек, подозреваемых в причастности к трагедии в Лондоне.

#нато #лондон
Алексей Громов
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