Генсек НАТО потребовал активизировать борьбу с терроризмом после атаки в Лондоне
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Брюссель, 4 мая. Очередной теракт в Лондоне доказал необходимость в активизации антитеррористических действий. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.
«Террористы хотят изменить образ нашей жизни и нападают на наши открытые, свободные общества. Лучшей реакцией на их действия станут защита наших свободных обществ и неизменность нашего образа жизни», — подчеркнул он.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Великобритании были задержаны 12 человек, подозреваемых в причастности к трагедии в Лондоне.
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