Британская полиция рассказала о погибших иностранцах при теракте в Лондоне

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Лондон, 4 июня. Среди жертв атаки в Лондоне есть иностранные граждане. Об этом сообщил в воскресенье заместитель шефа Скотленд-Ярда Марк Роули.

По его словам, как и прежде, жертвами числятся семеро человек. В настоящее время проводится опознание жертв трагедии.

Он отметил, что данный процесс займет какое-то время, поскольку, по данным полиции, некоторые из них приехали из других стран.

Ранее стало известно, что среди погибших есть гражданин Канады. По данным таблоида Bild, среди погибших также были граждане Германии.

Напомним, минувшей ночью грузовик протаранил толпу людей в центре столицы Великобритании. Жертвами атаки стали семь человек, 48 человек были экстренно госпитализированы в больницы.