Трюдо: Гражданин Канады погиб при теракте в Лондоне
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Оттава, 4 июня. В результате теракта в Лондоне погиб один канадец. Об этом журналистам в воскресенье рассказал председатель правительства Канады Джастин Трюдо.
По словам премьер-министра, Оттава решительно осуждает бессмысленную атаку в Великобритании.
«Я убит горем, поскольку среди погибших есть один канадец», — подчеркнул Джастин Трюдо.
Напомним, ранее стало известно о том, что теракт в столице Соединенного Королевства унес жизни семи человек. Еще 50 пострадавших получили различные ранения и травмы.
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