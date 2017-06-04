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Политика
Хейли: Международное сообщество беспокоит «вмешательство» РФ в выборы в США

Хейли: Международное сообщество беспокоит «вмешательство» РФ в выборы в США

18:33  4 Июня 2017
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Хейли: Международное сообщество беспокоит «вмешательство» РФ в выборы в США

Вашингтон, 4 июня. Международное сообщество якобы обеспокоено «вмешательством российской стороны» в выборы в других странах. Об этом заявила постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли.

«Россия вызывает у них беспокойство по большому количеству причин. Так что мы продолжим следить за ними. РФ должна знать, что за ее вмешательство в наши выборы наступят последствия», — отметила она.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что в выборы в США могли вмешаться американские хакеры.

#сша #оон #рф #хейли
Алексей Громов
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