Стало известно о состоянии 21 пострадавшего при теракте в Лондоне

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Лондон, 4 июня. Состояние 21 пострадавшего из-за террористического акта в британской столице оценивается как критическое. Об этом в воскресенье передает информационное агентство Assoсiation Press.

По данным агентства, национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что 21 пострадавший при теракте возле Лондонского моста остается в критическом состоянии.

Напомним, вечером в минувшую субботу микроавтобус на полном ходу врезался в толпу в центре Лондона, после чего трое вооруженных мужчин напали с ножами на прохожих около рынка Боро. Правоохранительные службы на месте уничтожили нападавших.

Жертвами теракта стали, по последним данным, семь человек, более 50 получили различные ранения, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.