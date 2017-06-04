Ведущий CNN нецензурно обругал Трампа, назвав его позором всего человечества

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Вашингтон, 4 июня. Ведущий телеканала CNN Реза Аслан оскорбил в своем микроблоге в социальной сети Twitter американского президента Дональда Трампа.

В своей публикации в социальной сети Аслан использовал нецензурные выражения в адрес главы США, а также назвал его «позором» для Америки и всей цивилизации.

Свой твит ведущий прикрепил с упоминанием одного из постов Трампа от 3 июня. В публикации 45-й лидер США призвал быть «рассудительными, осторожными и жесткими» и в очередной раз заявил, что запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки нужен для безопасности.