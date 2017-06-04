МИД Сирии сравнил действия международной коалиции с преступлениями ИГИЛ

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Дамаск (Сирия), 4 июня. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики сравнило действия международной коалиции с преступлениями боевиков так называемого «Исламского государства»*.

Дамаск попросил Совет Безопасности ООН осудить действия Вашингтона в Ракке.

«Людские и материальные потери в связи с ударами нелегитимной международной коалиции во главе с США, в конечном счете, не уступают результатам преступлений, совершенных террористической группировкой ИГ»*, — отметили в МИД САР.

Ранее стало известно о том, что правительственная армия Сирии остановила наступление «Исламского государства» (запрещено в РФ) в провинции Хомс.

* Организация запрещена на территории РФ.