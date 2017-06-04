МИД Сирии сравнил действия международной коалиции с преступлениями ИГИЛ
Дамаск (Сирия), 4 июня. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики сравнило действия международной коалиции с преступлениями боевиков так называемого «Исламского государства»*.
Дамаск попросил Совет Безопасности ООН осудить действия Вашингтона в Ракке.
«Людские и материальные потери в связи с ударами нелегитимной международной коалиции во главе с США, в конечном счете, не уступают результатам преступлений, совершенных террористической группировкой ИГ»*, — отметили в МИД САР.
Ранее стало известно о том, что правительственная армия Сирии остановила наступление «Исламского государства» (запрещено в РФ) в провинции Хомс.
* Организация запрещена на территории РФ.