Девять человек под Тверью погибли за отказ поверить в службу убийцы в ВДВ

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Тверь, 4 июня. Стали известны новые шокирующие подробности бойни в Тверской области. Девять человек 41-летний житель Москвы мог убить за то, что они не поверили в то, что он служил в ВДВ.

Как сообщил источник газеты «Комсомольская Правда», собутыльники поссорились, когда речь зашла о службе в армии. Стрелок начал рассказывать знакомым о своих прыжках с парашютом и умении разбивать о голову кирпичи. Однако, как утверждает собеседник газеты, над мужчиной начали смеяться, а кто-то из выпивающих и вовсе уличил его во лжи.

После этого москвич покинул компанию, а через некоторое время вернулся с ружьем «Тайга» и со словами «сейчас я вам покажу, как я умею стрелять» открыл огонь.