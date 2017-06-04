Главные новости 4 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 4 июня.

По уточненным данным, жертвами утроившего стрельбу в себе под Тверью мужчины стали четыре женщины и пять мужчин. При этом последняя жертва была убита после отказа копать себе могилу. Последняя жертва стрельбы под Тверью была убита после отказа копать себе могилу

Астрономы обнаружили возможный отпечаток от столкновения нашей вселенной с параллельной. Астрономы нашли следы столкновения с параллельной вселенной

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Наталия Королевская частично лишилась зрения после нападения радикалов Депутат Верховной рады частично лишилась зрения после нападения радикалов

После взятия Масканы Алеппо практически освобождено от террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»*, в Ракке 15 человек погибли во время удара коалиции. Сирия новости 4 июня 07.00: Алеппо практически освободили от ИГ*, в Ракке 15 человек погибли во время удара коалиции

САА полностью взяла под контроль Маскану на востоке Алеппо, а также заняла позиции в шести километрах от поля Арак восточной части Хомса. 15 мирных жителей погибли под авиаударами коалиции в Ракке. Сирия новости 4 июня 12.30: ИГИЛ* потеряло Маскану, САА находится в 6 километрах от поля Арак под Пальмирой

Сирийская арабская армия (САА) отбила наступление боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство». Официальный Дамаск санкционировал освобождение Даръа. Правительственные силы отбили у боевиков 1,4 квадратных километра за сутки. Сирия сегодня: Дамаск отбил атаку ИГИЛ, освобождение Даръа, битва за Дейр эз-Зор

В Интернете опубликованы фотографии с места аварии, в котором погибли два человека. Шокирующие фото ДТП в Новосибирске с двумя жертвами появились в Сети

Абсолютно голая женщина гуляла по Ижевску днем с бутылкой воды в руке. Странную женщину удалось запечатлеть очевидцам. Абсолютно голая женщина в Ижевске станцевала, покурила и пошла в церковь

Террористы ИГ захватили район Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре. Курды освободили плотину Аль-Хуррия и город Хунейда к юго-западу от Ракки. ВКС РФ разбомбили несколько конвоев ИГ на пути из Ракки в Пальмиру. Сирия новости 4 июня 16.30: ВКС РФ уничтожили 80 бойцов ИГ под Пальмирой, боевики заняли район в Дейр эз-Зоре

Страшная гибель ожидает нашу Вселенную примерно через 30 млрд лет — ее буквально «разнесет в клочья». Об этом сообщил сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН Нижний Архыз Олег Верходанов. Вселенную разнесет в клочья через 30 млрд лет — ученые

* Организация запрещена на территории РФ.