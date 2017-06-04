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NASA сообщило, когда корабль Cygnus сгорит в атмосфере

NASA сообщило, когда корабль Cygnus сгорит в атмосфере

17:55  4 Июня 2017
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NASA сообщило, когда корабль Cygnus сгорит в атмосфере

Нью-Йорк, 4 июня. Корабль Cygnus американской компании Orbital ATK отстыковался от Международной космической станции. Сход с орбиты аппарат осуществит  11 июня. В плотных слоях атмосферы Cygnus сгорит ориентировочно над Тихим океаном, уточнили представители NASA.

До этого момента с Cygnus будут запущены четыре микроспутника. Кроме того, специалисты NASA устроят на борту аппарата контролируемый пожар. Эксперимент под названием Spacecraft Fire Safety направлен на изучение особенностей горения в условиях невесомости и степени воспламеняемости различных материалов, уточнили в космическом агентстве.

На борту корабля находятся мусор и отходы, накопившиеся на МКС и подлежащие уничтожению. Капсулу Cygnus американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон захватили с помощью руки-манипулятора Canadarm2  и отпустили в открытый космос. 
 

Ярослава Замысловатова
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