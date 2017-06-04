Коноплянка обругал тренера «Шальке» и назвал его трусом
Киев, 4 июня. Хавбек испанской «Севильи» Евгений Коноплянка, который выступает на правах аренды за немецкий «Шальке», подверг жесткой критике наставника команды Маркуса Вайнцирля. Об это сообщает FootballHub.
По словам 27-летнего полузащитника, он хочет уйти из немецкого клуба. Он уже провел беседу с генеральным директором, по результатам которой понял, что изменений на тренерском мостике не предвидится.
Игрок сборной Украины рассказал, что требовал вразумительного объяснения, потому что не понимает, почему руководство готово отпустить игрока, за которого заплатили 15 млн.
«И вот сейчас он хочет со мной поговорить за минуту, до того как я уезжаю домой. Это трусость, и этот тренер — трус, я не буду этого скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого», — пожаловался Коноплянка.