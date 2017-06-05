Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
На голом месте сделали сенсацию: Путин опроверг контакты посла РФ с зятем Трампа

На голом месте сделали сенсацию: Путин опроверг контакты посла РФ с зятем Трампа

2:18  5 Июня 2017  /обновлено: 2:19  05 Июня 2017
61

На голом месте сделали сенсацию: Путин опроверг контакты посла РФ с зятем Трампа

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC опроверг сообщения о связях посла России в США Сергея Кисляка со старшим советником и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«Кушнер? Я ничего не слышал об этом предложении. Не было никаких обсуждений санкций или чего бы то ни был. Вы на голом месте сделали сенсацию и обратили ее против действуюещго президента», — сказал Путин.

#путин #кисляк #кушнер
Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть