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Сирия, 4 июня. Информация о захвате боевиками ИГ* района Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре не подтвердилась. ССА** и западная коалиция объявили о создании военного лагеря в 70 километрах от поста «Ат-Танф» в Хомсе. ИГ сбило беспилотник иракской армии в Мосуле, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносила удары по позициям террористов ИГ к востоку от Саламии в районе города Укейрибат.

Сирийская арабская армия (САА): наносит удары по опорным пунктам боевиков вблизи города Хараста на северо-востоке Дамаска; ведет бои с исламистами недалеко от населенных пунктов Бейт Наим и Хош Насри в Восточной Гуте; провела бомбардировку укрепрайонов исламистов близ населенных пунктов Аль-Эйс, Зитан и Аль-Халаса к югу от Алеппо; отбила атаку ИГ в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; нанесла более 20 авиаударов по позициям боевиков в районе Даръа Аль-Балад города Даръа; открыла огонь по опорным пунктам радикалов вблизи города Хирбнафсе на юге Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): сбило беспилотник иракской армии в районе Аль-Шафаа в Западном Мосуле.

Сирийская свободная армия (ССА): совместно с западной коалицией объявила о создании военного лагеря в районе населенного пункта Закфа в 70 километрах от пограничного поста «Ат-Танф» на юге Хомса.

Международная коалиция: проводит военные учения боевиков-исламистов у южной границы САР.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков в районе города Хараста на северо-востоке Дамаска из артиллерийских орудий, сообщает оппозиционное информационное агентство SOHR. Известно, что радикалам был нанесен урон в технике, данных о численных потерях исламистов пока не поступало.

Кроме того, как сообщает военный источник в соцсети Twitter (LCCSy), продолжаются столкновения между правительственными войсками и исламистами недалеко от населенных пунктов Бейт Наим и Хош Насри в районе Восточной Гуты.

Информационное агентство Al Masdar News сообщает, что в ходе кровопролитных междоусобных столкновений в рядах вооруженной оппозиции погибли по меньшей мере десять боевиков с обеих сторон. Напомним, бои между собой ведут группировки «Джейш Аль-Ислам»***** и «Тахрир Аш-Шам» в районе города Аль-Ашари.

Провинция Алеппо

Вертолеты Сирийской арабской армии (САА) накануне сбросили тысячи листовок в юго-западной части провинции Алеппо, предупредив радикалов, что любое нарушение режима прекращения огня приведет к незамедлительному наступлению правительственных сил.

С момента создания зон деэскалации в регионе сохранялась относительная стабильность, однако исламисты время от времени нарушают условия меморандума, заключенного 4 мая между боевиками и сирийской армией при посредничестве представителей РФ.

Так, после очередного провокационного огня со стороны исламистов вооруженной оппозиции правительственные войска нанесли удар по укрепрайонам радикалов недалеко от населенных пунктов Аль-Эйс, Зитан и Аль-Халаса к югу от Алеппо.

Провинция Хомс

Группировка Сирийской свободной армии (ССА) «Мугавир Ас-Саура» объявила о создании совместно с международной коалицией во главе с Соединенными Штатами Америки военного лагеря в районе населенного пункта Закфа в 70 километрах к востоку от пограничного поста «Ат-Танф», сообщает оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq).

Коалиция предупреждает иранские и ливанские ополчения о том, что боевики, поддерживаемые США, в этом районе будут оказывать ожесточенное сопротивление проасадовским отрядам. «Свободная армия» и западная коалиция приняли решение о создании военной базы после того, как проправительственные отряды попытались приблизиться к подконтрольному ССА району Джебель-Граб. Американские военные в настоящий момент проводят учения с боевиками на юге Хомса.

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков вблизи города Аль-Хула на севере провинции. Напомним, к северу от Хомса располагается анклав вооруженной оппозиции. Боевики регулярно проводят провокационные обстрелы опорных пунктов сирийской армии, а также прилегающих мирных районов. Вследствие этого войска армии САР нередко вынуждены открывать ответный огонь.

Провинция Дейр эз-Зор

Военные источники информагентства Al Masdar News не подтверждают информацию о захвате района Аль-Панорама террористами «Исламского государства»*. Боевики ИГИЛ действительно совершили серию нападений недалеко от военной базы 137-й дивизии сирийской армии, однако прорвать оборону правительственных войск им так и не удалось. Наступление радикалов ИГИЛ на данный момент приостановлено.

Тем временем ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по опорным пунктам террористов ИГ в городе Аль-Мухассан к юго-востоку от Дейр эз-Зора, передает местный источник в социальной сети Twitter (DeirEzzor24). Сведений об итогах вылета не приводится.

Провинция Даръа

Ранее сообщалось о том, что исламисты коалиции «Тахрир Аш-Шам» и «свободной армии» начали атаку на опорные пункты правительственных войск в районе Аль-Маншия, в результате чего сами оказались в окружении. Военный источник в соцсети Twitter (C_Military1) сообщает, что боевики подтвердили гибель 26 своих бойцов в ходе противостояния.

После неудачного наступления исламистов сирийские и российские военные самолеты нанесли более 20 ударов с воздуха по позициям боевиков на окраине района Даръа Аль-Балад, чем нанесли огромный урон оборонительным укреплениям радикалов, передает информагентство Al Masdar News.

Стало известно, что к недавно прибывшему подкреплению 4-й дивизии сирийской армии присоединились отряды «Хезболлы». Объединенные силы примут участие в наступлении на опорные пункты боевиков в районах Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия, дабы вернуть оккупированные исламистами территории.

Провинция Идлиб

Согласно данным, опубликованным Twitter-каналом (Qalamalshmal), пятеро боевиков группировки «Файлак Аш-Шам» погибли, еще несколько получили ранения в результате подрыва их автомобиля на самодельном взрывном устройстве в районе населенного пункта Хан Аль-Субуль к юго-востоку от Идлиба. Ответственность за организацию взрыва пока не взяла на себя ни одна из группировок вооруженной оппозиции. Необходимо напомнить, что в провинции также действует множество «спящих ячеек» «Исламского государства», которые время от времени совершают вылазки в тыл противника.

Провинция Хама

Российская авиация интенсифицировала удары по позициям террористов «Исламского государства» к востоку от стратегического города Саламия вдоль шоссе, ведущего в сторону ключевого форпоста ИГИЛ в регионе — города Укейрибат, передает военный источник в Twitter (leithfadel). Напомним, в свете того, что правительственные войска освободили Маскану в восточной части Алеппо, командование сирийской армии вскоре планирует начать крупномасштабное наступление на укрепрайоны ИГ на востоке Хамы.

Армия Башара Асада открыла огонь по опорным пунктам боевиков вблизи населенного пункта Хирбнафсе на юге провинции. Об этом сообщает сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Информации о нанесенном исламистам уроне пока не поступало. Ирак Террористы «Исламского государства» сбили беспилотник иракской армии в районе Аль-Шафаа в городе Мосул. Напомним, данный район наряду с половиной квартала Аль-Занджили и Старым городом пока еще находится под контролем радикалов ИГИЛ. Тем не менее 98 процентов города уже освобождено. Около 300-400 боевиков ИГИЛ на сегодняшний день по-прежнему находятся в Западном Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)