Путин рассказал о своей встрече с Флинном

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Москва, 4 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин почти не разговаривал с бывшим советником главы Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Майклом Флинном. Об этом журналистам заявил сам российский лидер, который рассказал о встрече с Флинном в Москве в 2015 году.

По слова Путина, он побывал на мероприятии, которое организовал телеканал RT. Рядом сидел незнакомый мужчина. Позднее глава государства узнал о том, что на площадке присутствовал американец, работавший в спецслужбах.

«Я с ним даже практически не разговаривал», — отметил глава государства.

Напомним, ранее экс-советник президента США Майкл Флинн пообещал передать документы о «вмешательстве российской стороны» в американские выборы.