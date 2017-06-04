Путину нравится, когда ему бросают вызов — телеведущая NBC

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Москва, 4 июня. Российскому президенту Владимиру Путину нравится, когда ему бросают вызов. Таким мнением поделилась корреспондент NBC Мегин Келли, которая выступала ведущей на дискуссиях Международного экономического форума в Северной столице.

По мнению ведущей, Путин при включенной камере и выключенной — два разных человека.

«При выключенной камере президент России обращался со мной очень тепло и вежливо, интересовался моими родственниками. Общение тет-а-тет было весьма личностным», — заявила корреспондент.

Однако на полях ПМЭФ-2017 Путин был «тем российским президентом, которого мы все знаем».

По ее мнению, глава Кремля был настроен решительно, не уступал — это был тот президент, который нравится россиянам, подытожила Келли.

Она считает, что Путину в реальности нравится, когда ему бросают вызов.

Напомним, ПМЭФ проходил в Северной столице с 1 по 3 июня.