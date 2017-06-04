Путину нравится, когда ему бросают вызов — телеведущая NBC
Москва, 4 июня. Российскому президенту Владимиру Путину нравится, когда ему бросают вызов. Таким мнением поделилась корреспондент NBC Мегин Келли, которая выступала ведущей на дискуссиях Международного экономического форума в Северной столице.
По мнению ведущей, Путин при включенной камере и выключенной — два разных человека.
«При выключенной камере президент России обращался со мной очень тепло и вежливо, интересовался моими родственниками. Общение тет-а-тет было весьма личностным», — заявила корреспондент.
Однако на полях ПМЭФ-2017 Путин был «тем российским президентом, которого мы все знаем».
По ее мнению, глава Кремля был настроен решительно, не уступал — это был тот президент, который нравится россиянам, подытожила Келли.
Она считает, что Путину в реальности нравится, когда ему бросают вызов.
Напомним, ПМЭФ проходил в Северной столице с 1 по 3 июня.