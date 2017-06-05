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Дамаск, 5 июня. Сирийская армия расширила зону безопасности на территориях, прилегающих к трассе Дамаск — Пальмира. Корреспондент Федерального агентства новостей стал одним из первых журналистов, решивших проверить, можно ли передвигаться по этой трассе.

Вечером 28 мая части САА и Республиканской гвардии впервые с середины 2014 года взяли под контроль все участки шоссе №90, 53 и 2, чье сопряжение является прямой дорогой на Пальмиру. Однако, трое суток назад источники ФАН в Сирии не рекомендовали корреспондентам передвигаться по этим шоссе, т.к. последние бои с «умеренной оппозицией» в непосредственной близости от стратегической магистрали САА вела 3 июня.

В ночь с 3 на 4 июня правительственные силы предприняли локальное наступление в районе населенного пункта ад-Думайр, оттеснив оппозиционные группировки на несколько километров к северу, тем самым сократив риск очередного наступления боевиков в направлении трассы №2. Несколько сот боевиков предпочли отступить без боя.

Корреспонденты ФАН, стартовав в Пальмире и преодолев на автомобиле порядка 90% пути в направлении Дамаска, убедились в том, что перемещение по трассе на данный момент можно расценивать как безопасное. Сирийские источники ФАН считают, что основной причиной отступления оппозиционных сил в районе ад-Думайр стали удары российских ВКС по тыловым хозяйствам нескольких разрозненных батальонов. В течение последних шести суток авиация наносила точечные удары по импровизированным складам боеприпасов и не менее 40 раз атаковала транспортные средства исламистов.

В целом, за прошедшую неделю при поддержке российских ВКС и иранских добровольцев САА отбила у боевиков более 700 квадратных километров территории. Стоит, однако, заметить, что боевые действия ведутся преимущественно в районах, где преобладают пустынные ландшафты, и за отсутствием средств ПВО боевики просто неспособны оказывать сколь-либо действенное сопротивление.