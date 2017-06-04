Советник британского министра стал жертвой карманников в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 июня. Советник британского министра, прибывший в Петербург для участия в ежегодном Международном экономическом форуме, пострадал от рук неизвестных воров.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, о преступлении чиновник сообщил в полицию накануне. По словам 41-летнего англичанина, его обокрали ночью, когда он гулял у Казанского собора. Исчезновение паспорта, водительского удостоверения и всех банковских карт пострадавший обнаружил не сразу.

Собеседник АН «Оперативное прикрытие», пострадавший чиновник уже несколько лет живет в Москве, женат на гражданке РФ. С супругой и детьми общается на русском языке.

