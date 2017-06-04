Роскомнадзор частично заблокировал доступ к Telegram

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Москва, 4 июня. Некоторые интернет-пользователи пожаловались на то, что мессенджер Telegram был временно недоступен на территории России.

Согласно предварительным данным, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала домен dymoff.space. Однако его владелец смог добавить в DNS IP-адреса таких ресурсов, как Telegram, Facebook, Badoo, Pikabi и т.д.

Ранее стало известно о том, что Роскомнадзор объявил о «вечной блокировке» еще пяти сайтов.