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Происшествия
СК РФ проверят сообщения о ранении школьницы на квесте в Москве

СК РФ проверят сообщения о ранении школьницы на квесте в Москве

17:46  4 Июня 2017  /обновлено: 18:18  04 Июня 2017
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СК РФ проверят сообщения о ранении школьницы на квесте в Москве

Москва, 4 июня. СК РФ проверяет сообщения о ранении 12-летней школьницы во время квеста в Москве. Об этом сообщила представитель регионального ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Информацию о пострадавшей девочке ранее распространил ряд изданий. Инцидент якобы произошел в День защиты детей, 1 июня. Школьница вместе с другими детьми участвовала в квесте и получила телесные повреждения в виде рваной раны губы и подбородка.

Сейчас этим сведения проверяют следователи. Они дадут правовую оценку действиям организаторов квеста на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников игры. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Ярослава Замысловатова
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