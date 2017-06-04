СК РФ проверят сообщения о ранении школьницы на квесте в Москве

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Москва, 4 июня. СК РФ проверяет сообщения о ранении 12-летней школьницы во время квеста в Москве. Об этом сообщила представитель регионального ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Информацию о пострадавшей девочке ранее распространил ряд изданий. Инцидент якобы произошел в День защиты детей, 1 июня. Школьница вместе с другими детьми участвовала в квесте и получила телесные повреждения в виде рваной раны губы и подбородка.

Сейчас этим сведения проверяют следователи. Они дадут правовую оценку действиям организаторов квеста на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников игры. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.