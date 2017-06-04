МВД сообщило новые подробности об убийце девяти человек под Тверью

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Тверь, 4 июня. Москвич, устроивший бойню в дачном кооперативе в Тверской области, не работал электриком, а перебивался случайными заработками. Новые подробности о задержанном по делу о массовом убийстве сообщили в региональном управлении МВД.

«Электриком он не работал, перебивался случайными заработками. Проживал в Москве, в Тверской области отдыхал», — уточнил официальный представитель управления МВД по региону Вадим Левшин в комментарии агентству ТАСС. Преступление произошло в ходе пьяной ссоры.

Как сообщалось ранее, жертвами стрелка стали девять человек. Расследование дела ведет центральный аппарат СК РФ.

