Ученые открыли на Земле существо родом с Венеры

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Нью-Йорк, 4 июня. Ряд ученых выдвинул предположение о том, что земные бактерии-экстремофилы, или по крайней мере некоторые из них, могут быть формами жизни, занесенными с другой планеты — а именно, с Венеры, где наиболее стойкие из этих существ могли бы спокойно жить на раскаленной поверхности планеты.

Старший научный сотрудник Планетологического института США Дэвид Гринспун утверждает, что на Земле такие условия никогда — после зарождения жизни в океане — не присутствовали в больших масштабах. Соответственно, предполагает исследователи, бактерии-экстремофилы, приспособленные к невероятном давлению и температурам, должны были сформироваться на раскаленной Венере и пересечь космос на каком-нибудь куске камня, чтобы после найти пригодные для обитания условия на другой планете.

Идея Гринспуна состоит в том, что жизнь необязательно должна быть привязана к одной планете — она непрерывно распространяется и изменяется, заселяя все доступные ей миры.