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Новости Сирии
Появилось видео ударов ВКС РФ по позициям ИГ под Пальмирой в Сирии

Появилось видео ударов ВКС РФ по позициям ИГ под Пальмирой в Сирии

17:23  4 Июня 2017  /обновлено: 17:30  04 Июня 2017
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Появилось видео бомбежки ВКС РФ позиций ИГ под Пальмирой в Сирии

Пальмира, 4 июня. ВКС РФ нанесли массированные бомбовые удары по позициям террористов запрещенного в России «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) к юго-западу города Аль-Сухнэ в районе Пальмиры.

Кадры авиаударов, снятые с беспилотника, были опубликованы в Интернете.

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают вести военную операцию под Пальмирой.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #вкс рф #пальмира
Катерина Михайлиди
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