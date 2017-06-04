Появилось видео ударов ВКС РФ по позициям ИГ под Пальмирой в Сирии

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Пальмира, 4 июня. ВКС РФ нанесли массированные бомбовые удары по позициям террористов запрещенного в России «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) к юго-западу города Аль-Сухнэ в районе Пальмиры.

Кадры авиаударов, снятые с беспилотника, были опубликованы в Интернете.

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают вести военную операцию под Пальмирой.

* Организация запрещена на территории РФ.