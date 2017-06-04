Стали известны вопросы, которые зададут Путину в ходе «Прямой линии»

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Москва, 4 июня. На сайте проекта «Прямая линия» опубликованы первые из вопросов, которые будут заданы президенту Владимиру Путину в ходе следующей программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая выйдет 15 июня. Путину задают вопросы на самые разные темы — от реновации жилья до туризма внутри России.

Также президенту поступает очень много вопросов, связанных с экономикой и экономической ситуацией в стране, а в связи с ней — вопросом о пенсиях и зарплатах. Среди острых тем с учетом последних событий — судьба обманутых дольщиков по всей стране, и вопросы на тему ответственности чиновников.

Передача «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» проходит ежегодно.