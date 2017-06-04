Поезд сошел с рельсов в Кельне

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Берлин, 4 июня. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ выясняют обстоятельства аварии в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом в воскресенье сообщили немецкие СМИ.

Инцидент произошел в районе Кельна. Согласно предварительным данным, поезд, в котором находился только один машинист, сошел с рельсов. В результате аварии никто не пострадал, однако состав заблокировал железнодорожные пути.

Ранее стало известно о том, что на Украине столкнулись пассажирский поезд и перевозивший щебень состав.