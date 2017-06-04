Глава «АвтоВАЗа» рассказал, на чем он ездит

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Москва, 4 июня. Глава российской компании «АвтоВАЗ» Николя Мор рассказал о том, на каком транспортном средстве предпочитает передвигаться.

По его словам, ежедневно он ездит за рулем Vesta, потому что считает этот автомобиль весьма хорошим.

«Мы увеличили мощность двигателя, у нас есть новый 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы», — признался Мор.

Он рассказал, что отечественный концерн изучает возможность применения на Lada Vesta новой автоматической трансмиссии, поскольку это именно то, чего не хватает авто на сегодняшний день, сообщает РБК.

Кроме того, «АвтоВАЗ» думает о внедрении более люксовых комплектаций, которые появятся в ближайшей перспективе, добавил глава концерна.

Он также заявил, что завод рассчитывает на вторую половину текущего года, так как именно указанный период обязан стать ключевым для Lada.

Ранее Мор прокомментировал сообщения о том, что более 2 тысяч работников компании останутся без работы.