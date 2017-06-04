Гигантская Жар-птица поселилась в «Новой Голландии» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 июня. Огромная инсталляция в виде жар-птицы закрыла своим огненным хвостом почти всю внутреннюю акваторию «Новой Голландии» в Петербурге. Необычный арт-объект площадью почти 10 тыс. квадратных метров создали художники арт-группы Poetic Kinetics.

Наблюдать жар-птицу в небе над рукотворным островом можно будет до конца сентября, пишет газета «Комсомольская правда в Петербурге». Инсталляцию собирали вручную.Произведение создано в популярном сейчас жанре site-specific. Для того, чтобы его можно было оценить по достоинству, над ее оперением были возведены мостики и плавучие понтоны.

В павильоне «Новой Голландии» также была открыта выставка арт-группы. Она будет работать до 18 июня.

