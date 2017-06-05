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Донецк, 5 мая. Девятилетний мальчик получил тяжелые ранения вследствие обстрела со стороны ВСУ и лишился родителей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Его с дороги перенес гражданский — там было попадание 82-й мины. Помощь оказывали две группы санитаров: одна двинулась к матери, моя группа направилась к ребенку. Помощь оказали, эвакуировали сами. Женщина была двухсотая, ей уже не поможешь, поэтому мы спасали только мальчика. Здесь постоянно идут обстрелы из минометов, крупнокалиберных пулеметов, СПГ, от снайперов — им все равно уже, гражданские тут или военные», — рассказывает военнослужащий ВС ДНР с позывным «Кремень».

Владик Зайченко 2008 года рождения поступил в больницу минувшей ночью с взрывными травмами в тяжелейшем состоянии: он получил проникающее ранение брюшной полости, осколочные ранения печени, толстого и тонкого кишечника, правой кисти и правого бедра, а в довершение ко всему — еще и травматический шок. Операция вот уже сутки как прошла, а он все еще не может оправиться от шока.

«В ходе операции было выявлено, что было внутрибрюшное кровотечение. Это связано с повреждением печени — она была частично размозжена», — свидетельствует заведующий отделением неотложной хирургической помощи детской республиканской больницы Валерий Ковалев.

По поселку Трудовские часто стреляют из крупнокалиберного запрещенного вооружения, но таких прилетов, влекущих за собой обширные травмы, люди уже давно не видели. Отметим, что военная обстановка в Донецкой народной республике в последнее время серьезно обострилась вопреки всем обещаниям о перемирии с украинской стороны.

На данный момент ребенок находится в отделении реанимации, продолжается противошоковая терапия. Мальчик остался сиротой.