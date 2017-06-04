Ученые создали лекарство от рака груди

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Нью-Йорк, 4 июня. Ученые из Университета Нью-Йорка предложили новый способ борьбы с одним из наиболее опасных видов рака — тройным раком молочной железы. В качестве средства, позволяющего остановить рост раковой опухоли, ученые предложили иммунотерапию.

Исследователям удалось заставить иммунные клетки активнее реагировать на рак при применении препарата под названием пембролизумаб. Антитела, входящие в состав препарата, «активируют» иммунные клетки, снимая с них «чехол» из особых белков.

Как сообщает «Ридус», исследования на двух группах добровольцев показали, что примерно у пятой части женщин, страдающих от рака груди, после курса лечения раковые опухоли уменьшились на треть. Участвовавшие в эксперименте женщины прожили больше года, что является свидетельством успешного применения лекарства против рака.