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Солдаты НАТО пострадали в пьяной драке в Литве

Солдаты НАТО пострадали в пьяной драке в Литве

16:42  4 Июня 2017
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Солдаты НАТО пострадали в пьяной драке в Литве

Вильнюс, 4 июня. Четверо военных НАТО пострадали в пьяной драке в Литве. О потасовке сообщили представители местной полиции, уточнив, что военнослужащие были доставлены в больницу.

Побоище дислоцированные в Литву немецкие военные устроили в городе Йонава во внеслужебное время. Солдаты  были в гражданской одежде, уточняет агентство «Ридус». По данному факту ведется досудебное расследование.

Напомним, решение о размещении военных НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше было принято на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года. 
 

Ярослава Замысловатова
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