Солдаты НАТО пострадали в пьяной драке в Литве
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Вильнюс, 4 июня. Четверо военных НАТО пострадали в пьяной драке в Литве. О потасовке сообщили представители местной полиции, уточнив, что военнослужащие были доставлены в больницу.
Побоище дислоцированные в Литву немецкие военные устроили в городе Йонава во внеслужебное время. Солдаты были в гражданской одежде, уточняет агентство «Ридус». По данному факту ведется досудебное расследование.
Напомним, решение о размещении военных НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше было принято на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года.
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