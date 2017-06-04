Солдаты НАТО пострадали в пьяной драке в Литве

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Вильнюс, 4 июня. Четверо военных НАТО пострадали в пьяной драке в Литве. О потасовке сообщили представители местной полиции, уточнив, что военнослужащие были доставлены в больницу.

Побоище дислоцированные в Литву немецкие военные устроили в городе Йонава во внеслужебное время. Солдаты были в гражданской одежде, уточняет агентство «Ридус». По данному факту ведется досудебное расследование.

Напомним, решение о размещении военных НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше было принято на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года.

