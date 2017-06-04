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Происшествия
Семь тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества после урагана

Семь тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества после урагана

16:44  4 Июня 2017
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Семь тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества после урагана

Екатеринбург, 4 июня. Более семи тысяч человек в Свердловской области остаются без света из-за сильного урагана. Об этом сообщает сегодня «МРСК Урала». 

По данным компании, сейчас работники ОАО «МРСК Урала» смогли возобновить электроснабжение трем тысячам человек. Однако без света остаются порядка семи тысяч абонентов.

В устранении последствий стихии принимают участие около 400 энергетиков, а также задействовано 147 штук специализированной техники.

Напомним, ранее стало известно, что в минувшую субботу из-за грозы в Свердловской области погиб один человек. Без электричества остались порядка 38 тысяч человек. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Нижнем Тагиле и Староуткинске. 

Кроме того, сообщалось, что восемь человек пострадали из-за урагана в Нижнем Тагиле. 

#свет #нижнийтагил #ураган #сверловскаяобласть
Дана Балан
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