Семь тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества после урагана

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Екатеринбург, 4 июня. Более семи тысяч человек в Свердловской области остаются без света из-за сильного урагана. Об этом сообщает сегодня «МРСК Урала».

По данным компании, сейчас работники ОАО «МРСК Урала» смогли возобновить электроснабжение трем тысячам человек. Однако без света остаются порядка семи тысяч абонентов.

В устранении последствий стихии принимают участие около 400 энергетиков, а также задействовано 147 штук специализированной техники.

Напомним, ранее стало известно, что в минувшую субботу из-за грозы в Свердловской области погиб один человек. Без электричества остались порядка 38 тысяч человек. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Нижнем Тагиле и Староуткинске.

Кроме того, сообщалось, что восемь человек пострадали из-за урагана в Нижнем Тагиле.